Sergen Yalçın: Hem izleyenler hem de oynayanlar keyif alacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kafasındaki sistemi uygulamaları halinde çok iyi bir takım olacaklarını iddia etti.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi alarak taraftarlarının hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, camiaya umut dağıttı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette hem Karagümrük maçını değerlendirdi hem de takımın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Yalçın, "Eksik kadromuza rağmen önceliğimiz sistemi uygulamak. Tüm oyuncularımın fizik gücüne bakıyorum. Sezon başı kampına katılmayan ya da antrenman yapmayan bazı oyuncuların bu açığı kapatmaya çalıştıklarını gördüm. Özellikle sağ ve sol kanatlardaki aksaklıkları çözdüğümüze sevindim. Rosier, Gökhan Töre, Atakan ve Josef de Souza adaptasyon dönemini atlattılar. Rosier, hazırlık maçında sağ kanattaki etkili oyunu ve teknik yapısı ile ön plana çıktı. Bay geçeceğimiz 5. haftada da yapacağımız çalışmalarla iyice hazır hale gelecek. Maç oynadıkça da daha iyi olacak." dedi.





"HERKES KEYİF ALACAK"

Beşiktaş Teknik Direktörü, "Kalecilerimize inanıyor ve güveniyorum. Genç oyuncular hata da yapacak kritik kurtarışlar da. Yeter ki disiplinli olsunlar. Utku Yuvakuran da Ersin Destanoğlu da iyi durumda. Cyle Larin’de müthiş gelişme var. Konsantrasyonu üst düzeyde. Kendini hazır tutuyor ve iyi bir hamle oyuncusu olacağını gösterdi. Atiba bildiğimiz gibi çalışkan ve hırslı. Vincent Aboubakar her geçen gün iyiye gidiyor. Yardımlaşıyor, koşuyor. Bundan sonra yapacağımız karşılaşmalarda kafamdaki sistemi sahada uygulamamamız halinde hem izleyenler hem de oynayanlar büyük keyif alacaklar. Genç oyuncuları da zaman zaman değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.







