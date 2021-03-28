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    Sergen Yalçın: Her şey bizim elimizde

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı yaparak kalan haftaların önemine değindi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 12:03
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    Sergen Yalçın: Her şey bizim elimizde

    Süper Lig liderli Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 sezon sonra siyah-beyazlıları tekrar şampiyonlukla buluşturmayı hedefliyor.

    29 maç sonunda aldıkları 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladıkları 64 puanla 1 maç eksiğine rağmen ikinci sıradaki Galatasaray’ın 3 puan önünde zirvede bulunan Kartal’ın hocası, takımda rehavet istemiyor.

    Oyuncularıyla 3 gün önceki idman sonrasında bir araya gelen Yalçın’ın, izin öncesinde net konuştuğu bildirildi.

    "HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

    Yalçın’ın, “Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Her şey bizim elimizde. Yüksek motivasyonla maçlarımızı kazanıp istediğimizi alacağız.” diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği bildirildi.

    Beşiktaş'ın kalan maçları:

    Kasımpaşa (d)
    Alanyaspor
    B.B Erzurum (d)
    Ankaragücü
    Sivasspor (d)
    Kayserispor
    Rizespor (d)
    Hatayspor
    Galatasaray (d)
    Karagümrük
    Göztepe (d)

    Sergen Yalçın: Her şey bizim elimizde #1

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