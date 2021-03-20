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    Sergen Yalçın: Hiçbir maçın garantisi yok

    Sergen Yalçın: Hiçbir maçın garantisi yok

    Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın 'bir maçı eksik' ifadesinin rehavete yol açmaması için futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 09:50
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    Bu sezon çifte şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş iki kulvarda istikrarlı şekilde ilerlerken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu kez çok farklı bir konuda uyardı.

    Deneyimli çalıştırıcı, ligdeki takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe’den bir maç eksik oynamalarının iddia edildiği gibi avantaj olmadığını aktardı.

    Sergen Yalçın: Hiçbir maçın garantisi yok #1

    "HİÇBİR MAÇIN GARANTİSİ YOK"

    Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş’ın bay haftasını geride bırakması nedeniyle, yapılan değerlendirmelerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile aralarındaki farka ekstra üç puan eklenmesinin yanlış olduğunu oyuncularına söyleyen Yalçın’ın, “Oynanmamış haftadan üç puan eklemek ne kadar mantıklı olabilir. Hiçbir maçın garantisi yok.” dediği öğrenildi.

    Sergen Yalçın: Hiçbir maçın garantisi yok #2

    "BUNLAR KOLAY MAÇLAR MI?"

    Şu an için Galatasaray’ın 2, Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olduklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Galatasaray’ın bay olduğu hafta biz Aytemiz Alanyaspor ile içeride, Fenerbahçe’nin bay haftasında ise Sivasspor ile deplasmanda oynayacağız. Bunlar kolay maçlar mı? O nedenle mevcut farklara üç puan eklenmesi, bize sadece rehavet getirir. Bu çok tehlikeli bir durum” diye konuştuğu ortaya çıktı.

    Sergen Yalçın: Hiçbir maçın garantisi yok #3

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