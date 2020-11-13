Sergen Yalçın idmana çıkaracak oyuncu bulamıyor

Beşiktaş'ta milli takıma giden oyuncuların yanı sıra, koronavirüse yakalanan ve sakatlığı bulunan isimlerin çok olması teknik direktör Sergen Yalçın'ı sıkıntıya soktu.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, yaşanan tüm aksiliklere rağmen hazırlıklar sürüyor.

Milli takımlara giden oyuncular, sakat olan ve koronavirüse yakalanan isimler çıkarıldığında elinde 7-8 kişilik bir oyuncu grubu kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın moralinin bozuk olduğu gözlendi.

ALTYAPIDAN TAKVİYE GELEBİLİR

Mevcut oyuncularla çalışan 48 yaşındaki teknik adam, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi sağlık heyetinden gelecek habere göre altyapıdan A takıma oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

MİLLİLER: Dorukhan (A Milli), Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın (Ümit Milli) , Vida (Hırvatistan), Aboubakar (Kamerun), Hasic (Bosna).

SAKATLAR: Welinton, Gökhan Töre.

KORONAVİRÜS VAKALARI: 8 futbolcu.