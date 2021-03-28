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    Sergen Yalçın ile Murat Dalkılıç tatilde

    Sergen Yalçın ile Murat Dalkılıç tatilde

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yakın arkadaşı şarkıcı Murat Dalkılıç ile birlikte İzmir Alaçatı'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 17:15
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    Süper Lig liderli Beşiktaş'ta milli arayı fırsat bilen teknik direktör Sergen Yalçın, kısa bir tatile çıktı.

    MURAT DALKILIÇ'LA BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI

    Şarkıcı Murat Dalkılıç ve birkaç arkadaşıyla birlikte İzmir Alaçatı'ya giden Yalçın, 3 Nisan'da başlayacak lig öncesi dinlenmeye çekildi.

    Dalkılıç, beraber çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşırken, kareler binlerce kez beğeni aldı.

    Sergen Yalçın ile Murat Dalkılıç tatilde #1

    Sergen Yalçın ile Murat Dalkılıç tatilde #2

    Sergen Yalçın ile Murat Dalkılıç tatilde #3

    Sergen Yalçın ile Murat Dalkılıç tatilde #4

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