Sergen Yalçın: İlk yarıyı Galatasaray'ın önünde bitirebiliriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını motive etmeye çalıştı.

Süper Lig'de son üç maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, pazar günü deplasmanda lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın dün sabahki antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaparak hem geçen haftanın analizini yaptı hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

"GALATASARAY'I GEÇEBİLİRİZ"

Alanya maçının, Başakşehir ve F.Bahçe maçları kadar değerli olduğunun altını çizen Yalçın, "G.Saray, F.Bahçe ve Alanya puanları eşitledi. G.Saray'ın bu hafta maçı yok. Alanya'yı yenerek enselerine yapışma zamanı. Alınacak üç puanla ilk yarıyı G.Saray'ın önünde lider bitirebiliriz" dedi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar sırasıyla Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Rize ve Hatay ile oynayacak.