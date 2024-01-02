Sergen Yalçın imzayı attı! Beşiktaş maddesine cevap verdi Süper Lig devi Beşiktaş'a imza atacağı konuşulurken Antalyaspor'a giden başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, imza töreninde samimi açıklamalar yaptı.

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Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, büyük bir sürprize imza atarak sezon sonuna kadar Antalyaspor ile anlaştı.

Bazı siyah-beyazlı taraftarları üzen bu karar sonrası Antalya'ya gelen Sergen Yalçın, kırmızı-beyazlılarla resmi sözleşmeyi de imzaladı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"Çok heyecanlandım"

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Ekip olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. Uzun zamandan beri, 1.5-2 senedir çalışmıyoruz ekip olarak. Kısmet Antalya'ymış. Ekip olarak, başkan aradığında çok heyecanlandık. Kadro, ekip ve hedefler olarak birbirini tamamlayan bir ikili gibi gördük kendimizi. Çok heyecanlı bir şekilde, inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek çok doğru bir tercih yaptık. İnşallah çok iyi yerlere geliriz.

"Sözleşme 6 aylık..."

"Sözleşme 6 aylık, sonra devam edecek misiniz?" sorusunu cevaplayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe "Bu sezon sonuna kadar Sergen Hocamızla beraberiz. Süreci sezon sonunda takip edeceğiz. Başarı için hedeflerimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın hedefi

Sergen Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

Antalyaspor'daki oyuncuları tanıyorum. Anadolu'da çok kulüpte çalıştım, çoğu eski takımımız. Ligi takip ediyoruz, tüm ekibimiz takip ediyor. Oyuncuların, durumların yakın takibindeyiz. Bu ligde içeride, dışarıda maç kazanmak kolay değil. 3-4 gün çalışma süremiz olacak. İyi hazırlanacağız. İlk maçtan iyi sonuç alıp yolumuza bakacağız. Hedefimiz takımı yukarı çıkarmak. Umarım istediğimiz yerlere geliriz. Hedefimiz çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak. Antrenmana bile çıkmadan hedef koymak doğru değil. Hedefimiz zaten yukarılar, 3 mü 4 mü 5 mi... Bize zaman verin, önümüzü görelim.

"Antalya'ya gelince şaşırdım"

Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa ile ilgili konuşan Sergen Yalçın "Adam Buksa'yı Rusya'dan takip ediyorduk. Antalyaspor'a gelince şaşırdım, nereden görüp aldılar dedim. Antalyaspor'da çok iyi oynuyor. Çok daha iyi yerlere gelebilir, o kalitesi var." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş sorusuna cevap

"Sözleşmenizde Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılırım maddesi var mı?" sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılırım gibi bir madde sözleşmemde yok. Ben sözleşmelerime böyle maddeler koydurmam." dedi.