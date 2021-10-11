Sergen Yalçın, İstanbul'da kayıp istemiyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ara sonrası İstanbul'da oynayacakları üst üste 3 maçı kazanıp hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımının gücünü göstermek istiyor.

Kadrosundaki eksikler sebebiyle son dönemde ligde ve Avrupa'da önemli kayıplar yaşayan Beşiktaş'ta, Milli arayla birlikte her şey normale döndü.

İdeal 11'den tüm isimlerin bu hafta göreve hazır hale gelecek olması, teknik ekibin elini güçlendiriyor.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Francisco Montero (koronavirüs), Welinton, Rachid Ghezzal, Alex Teixeria, Necip Uysal ve Salih Uçan sakatlıklarını atlattı.

3 OYUNCUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İyileşen isimler mutluluk yaratırken, gözler N'Koudou ve Mehmet Topal'a çevrildi. 2 futbolcudan N'Koudou'nun durumu belirsizliğini koruyor. Mehmet Topal'ın tedasi devam ediyor.

Altay maçında sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise dün ameliyat oldu. Oyuncunun iyileşme süreci devam ediyor.

Süper Lig'de 8. haftayı 2-1'lik Sivasspor galibiyetiyle 17 puanla 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Milli ara sonrasındaki ilk mücadelesine cuma akşamı Başakşehir deplasmanında çıkacak.

1 aylık süreçte kadrodaki eksiklerin 12'ye ulaşması sebebiyle takım kurma konusunda bile zaman zaman sıkıntıya düşen teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada eksiklerin bir bir kapanması sebebiyle rahat nefes aldı.

As kadroda yer alan tüm futbolcuların takıma dönmesi sonrasında ekim ve kasım aylarında yer alacakları yoğun programdan başarıyla ayrılmanın hesaplarını yapan Yalçın, ilk hedefini belirledi.

EVİNDE KAYBETMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş’ın çifte kupalı teknik adamı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'de 11 gün içinde oynayacağı 3 mücadeleden 9 puanla çıkmayı hedefliyor.

İlk olarak teknik direktör değişimi yaşayan Başakşehir'i cuma günü deplasmanda kayıpsız geçmeyi hedefleyen Yalçın, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında takımına ilk puanını kazandırmayı hedefliyor.

GALATASARAY MAÇINDA YILDIZLARINA GÜVENİYOR

Borussia Dortmund ve Ajax maçlarını kaybetmelerinin ardından C Grubu'nda 3. mücadelesine 19 Ekim'de çıkacak olan siyah-beyazlılar’ı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada 3 puanla tanıştırmak isteyen tecrübeli hoca, sonrasında Galatasaray derbisine yoğunlaşacak.

Siyah-beyazlıların lig yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olan Galatasaray'la da Vodafone Park'ta mücadele edecek olan Beşiktaş’ın dev kapışmadan da puan kaybı yaşamadan çıkmasını isteyen Yalçın, 3'te 3 yapıp takımını çıkışa geçirmeyi hedefliyor.

Başarılı hoca, bu planlamayı hayata geçirebilmek için; Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Miralem Pjanic gibi yıldızlarına güveniyor.