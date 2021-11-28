Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle, teknik direktör Sergen Yalçın, istifa kararı aldı. Ancak son sözü Ahmet Nur Çebi verecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan ve son 4 maçta puan alamayan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yalçın, maç sonu gerçekleştirdiği basın toplantısında "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RAPOR VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün saat 17.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ile bir araya gelerek bugüne kadar yaşanan kötü skorlar ve istikrarsız futbol nedeniyle futbolun nedenlerini anlatan rapor verecek.

“İSTİFAMI İSTİYORUM”

Hürriyet’in haberine göre; Sergen Yalçın'ın, yakın çevresine, "Bu şartlarda benim kalmam Beşiktaş'a zarar verir. Beşiktaş'ın bu saatten sonra birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ya hep beraber girdaptan kurtulup taşın altına elini sokup şampiyonluk umutlarımızı arttıracağız ya da takımın patronu olarak istifamı istiyorum. Çünkü bu taraftar başarıyı hak ediyor, şampiyonluğu hak ediyor. Ben Beşiktaş alt yapısından yetiştim kültürünü bilirim, Bize ne zaman görev verilse seve seve koşarak gideriz. Ama bu son mağlubiyetler beni sarstı ve Beşiktaş camiasına zarar vermeye başladı. Ben ve kişiler gidici ama Beşiktaş ilelebet kalıcıdır. Bir şeyler yapmak istiyorsak hep birlikte yapalım. Ama hem ekonomik sıkıntı hem de sportif sorunlarla boğuşan sizlerin kararına saygılıyım." dediği belirtildi.

KARARI ÇEBİ VERECEK

Toplantıda son kararı Ahmet Nur Çebi'nin vereceği ve ayrılık ihtimalinin ortada olduğu kaydedildi.