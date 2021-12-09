Sergen Yalçın, istifanın eşiğinde

Alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın yeniden istifayı gündemine aldı. Deneyimli hoca, teknik ekiple yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın durumu tartışılmaya devam ediyor. Yalçın, Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası, yeniden görevini bırakma aşamasına geldi.Beşiktaş'ın Borussia Dortmund karşısında aldığı mağlubiyet ile maç kazanamama serisi 8’e çıktı.

Siyah beyazlıların 4-0 mağlup olduğu Giresunspor maçının ardından istifa etmeyi düşünen Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etme kararı almıştı.

TEKNİK EKİPLE GÖRÜŞECEK

Kasımpaşa beraberliği ve Borussia Dortmund yenilgisi, Sergen Yalçın’ı bir kez daha istifanın eşiğine getirdi. Teknik ekibi ile görüşecek olan 49 yaşındaki çalıştırıcı, kısa süre içinde kararını verecek.

Yalçın, istifa kararı alması halinde Beşiktaş’ın bu hafta Süper Lig’de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçına çıkmayacak.

Devam kararı alması halinde siyah beyazlı takımdaki geleceği Kayserispor maçının sonucuna göre netlik kazanacak.