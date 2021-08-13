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    Sergen Yalçın: Batshuayi herhalde önümüzdeki hafta burada olur

    Sergen Yalçın: Batshuayi herhalde önümüzdeki hafta burada olur

    Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Batshuayi, önümüzdeki hafta burada olur diye düşünüyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 22:57
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 23:56
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    Son şampiyon lige hızlı başladı.

    Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş-Rizespor maçıyla start verdi.

    Sezonun ilk maçında Beşiktaş üstün bir oyunla 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Sergen Yalçın: Batshuayi herhalde önümüzdeki hafta burada olur #1

    "İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNADIK"

    İstedikleri oyunu oynadıklarını belirten Yalçın, "Sezonun ilk maçları, ilk periyotlar her zaman zor oluyor. Henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan, geç katılan oyuncularımız var. Çok hazır olduğumuz söylenemez ama istediğim gibi bir oyun oynadık." ifadelerini kullandı.

    Sergen Yalçın: Batshuayi herhalde önümüzdeki hafta burada olur #2

    "ÜÇ PUAN BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

    Maçı üç puanla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Yalçın, "Bugün için oynanandan ziyade, kazanılan üç puanın mutluluğu bizim için daha büyük mutluluk ifade ediyor. Üç puan, başlangıç, iyi oldu bizim için. Gönül isterdi ki şimdi oynayalım, 20 yaşında olalım, bu oyunu bu kafa yapısıyla oynayalım... Bizim dönemimiz geride kaldı. dedi.

    Sergen Yalçın: Batshuayi herhalde önümüzdeki hafta burada olur #3

    "BATSHUAYİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

    Forvet hattında Batshuayi'nin geleceğini söyleyen teknik adam, "İyi bir forvet almayı planlıyoruz. Biliyorum transferde biraz geç kaldık ama kolay bir iş değil. Rakamlar çok yüksek. Ghezzal ve Rosier'i alabildik, onlar da çok beklediler. Salih, Mehmet, Kenan geldi; Alex 6 aydır oynamıyor ama fit durumda. Alex, milli maç arasından sonra hazır olarak dönecektir. Sezon başı olması itibarıyla oyuncuları tekrar sakatlamak istemiyoruz. Bize uzun vadede lazımlar. Batshuayi, bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta herhalde burada olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

    Sergen Yalçın: Batshuayi herhalde önümüzdeki hafta burada olur #4

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