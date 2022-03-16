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    Sergen Yalçın, jüri olmak için Dominik'e gitti

    Sergen Yalçın, jüri olmak için Dominik'e gitti

    Kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor'da jüri üyeliği yapmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 20:25
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 20:31
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    Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de art arda alınan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Sergen Yalçın Beşiktaş'taki görevinden ayrılmıştı.

    Uzun süredir ortalarda görülmeyen Yalçın Dominik'te ortaya çıktı.

    YARIŞMADA JÜRİ OLACAK

    Ünlü futbol adamı, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

    Yalçın, Survivor Birleşme Partisi’ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda olacak.

    YARIŞMANIN DOKTORU PAYLAŞTI

    Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Sergen Yalçın, jüri olmak için Dominik e gitti #1


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