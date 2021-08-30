Sergen Yalçın katıldığı programda açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın TRT Spor'da katıldığı programda yorumcuların sorularını yanıtladı.

Son şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın TRT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programına katıldı.

Programda Yalçın, Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon'un sorularını yanıtladı.

Yalçın açıklamalarında, "Şampiyonlar Ligi kurasında kim çıkarsa çıksın eyvah demezdim. Oynanmamış maç, kazanılmamıştır.

Küçüklüğümde futbolcu olmayı düşünmüyordum. Eğlencesine oynuyordum. 16-17 yaşıma kadar aklımda yoktu.

Adam 3 yaşındaki çocuğunu getiriyor, 'Çok büyük futbolcu olacak.' diyor. Nereden biliyorsun? Çocuk daha düzgün topa vuramıyor.

Babam 'Seçmelere gitsene.' dedi. Ben de hadi öyle gideyim dedim. Nasıl olduğunu anlamadan futbolcu oldum.





"FUTBOLCULUK ÇOK KOLAY"

Futbolculuk çok kolay. Kendinden sorumlusun. Antrenmanını yapıyorsun, 'Eyvallah.' diyip gidiyorsun. Teknik direktörlükte 30 tane futbolcuyla ilgileniyorsun.

Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan geldi. 'Hocam ben neden oynamıyorum?' dedi. Ben de neden oynamadığını anlattım.

Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor, sonra 1 hafta yok, sakat. Bir takımda 20-22 oyuncu varken tolerans geçemiyorsun. Yerine oynayan da iyi oynayınca formayı alıyor.

"VAZGEÇİLMEZ OYUNCU YOKTUR"

Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Oyuncuya dayalı düzen, asla olmamalı. Bu düzen, takımı bitirir.

Maç başladığı zaman oyuncu ne ağırlığı, ne formayı, ne bantı anlar. Maç başladığı anda oyuncu maçı oynar. Prim olmuş, ailenden biri vefat etmiş. Oyuncu bunları düşünmez, sadece oyunu düşünür. Ancak biz oynarken düşünüyorduk. Maçı erken bitiriyorduk, 50-60'ta

Stadyumdaki imza törenine 'Ne gerek var, az kişi olacak rezil olacağız' dedim. Zaman da yok, planlama falan yok. Tesadüf her şey. O stadı öyle kalabalık görünce şoka girdim, 'Biz yandık' dedim.

Geçtiğimiz sezon, bence tarihin en zorlu sezonu.

Sezon başında işler iyi gitmiyordu ama sebepleri var. Taraftarlara çok yanlış bilgi veriliyor. Bizim gizli saklı işler yapmaktansa herkese anlatmamız lazım.

Sezon başında sıkıntılı oyuncularımız vardı, transfer yapmamıştık. Paok, Rio Ave maçları.... Ben o zaman, 'Bizim Avrupa'da oynayacak zamanımız gelecek.' dedim ama o an değildi.

Hesapta olmayan Paok maçı önümüze çıktı. Toplandık, 10 gün sonra Paok maçı var. Bana hazırlık maçı yapmadan Paok maçına çıktı dediler. 10 gün var. Ben bilmiyorum hazırlık maçı yapmasını, sen mi biliyorsun?





"KÖY TAKIMIYLA OYNUYORSUN DEDİLER"

Köy takımıyla oynuyorsunuz dediler. Hangi köy takımı? Geçen sene Avrupa'dan elendiğimize sevindik.

Benim transfer olma dönemimde çok yanlış bilgiler verildi. Her gün görüşüyoruz, pazarlık yapıyoruz gibi oldu. Böyle şeyler yaşanmadı.

İlk 2-3 sene, antrenörlük yapmamışım ben. Onu anladım.

Nisan ayına tam kadro girersek, biz bu işi götürürüz dedik. Nisan'a kadar 7 futbolcumuz gitti. Perişan olduk. Forvetlerimiz sakatlandı, kenarda hücum oyuncusu kalmadı.

Aboubakar ve Cenk sakatlanınca ön taraftaki oyuncuların hepsinin yerini değiştirdim çünkü kenarda hamle yapacak oyuncu yok.

"HEDEFİM HER SENE ŞAMPİYON OLMAK"

Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlarım arasında Avrupa'da çalışmak da var.

Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde artık büyük fark var. En zoruna düşmedik ama bence çok zor bir gruba düştük.

Şampiyonlar Ligi'nde tempoya ayak uydurmamız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyoruz ve antrenmanlarımız çok yüksek tempoda geçiyor. O tempoya hazırlıyoruz takımımızı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde rakibe göre format değiştireceğiz. Burada bir planın olacak.

Tabii ki de her hoca Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak ister ama şu an değil.

Teixeira 8-9 aydır top oynamıyordu. İyi de çalışıyor. Oyuncuyu 60 dakika da olsa oynatıp maç kondisyonu verelim, Şampiyonlar Ligi'nde de 60 dakika oynatırız dedik.

Batshuayi, Chelsea'nin kampından sezona hazır geldi.

"GHEZZAL TESADÜF BİR TRANSFERDİR"

Raşit Gezzal tesadüf bir transferdir. Bir menajer arkadaşım transferin kapanmasına 2 gün kala videosunu gösterdi. Topu nasıl alıp, verdiğini gördüm ve 'bu oyuncuyu istiyorum' dedim. Normalde videodan asla oyuncu izleyip, transfer yapmıyoruz.

Larin'i gördük bu çocuk fizikli mizikli belki sol kenar oynar dedik, çocuk harbiden sol kenar çıktı.

Futbolculara söyledim..Koşacaksınız..

Zaten koşmayacaksanız, o zaman ben de çıkarım sahaya. Üstelik çıkarsam, sizden iyi oynarım.

Rıdvan Yılmaz konusu canımı sıktı. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz diyorlar. Ya kardeşim kim söyledi? O nereden çıktı? Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Siz biliyorsunuz ben bilmiyorum yani öyle mi?

Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiralık olarak vereceğiz diye biliyorum.

Altı tane yabancı futbolcunun kulübede oturması Türk futboluna ne kazandırır, bence bunu sormamız lazım. Üç tane Türk futbolcu oynatınca oyuncunun gelişeceğini mi sanıyoruz?

"ŞU ANDA DÖRT BÜYÜK TAKIMIN DA ŞANSI VAR"

Şu anda dört büyük takımın da şansı var. Şampiyonluk yüzdesi vermek için daha çok erken. Herkes iyi kadro kurdu ve iyi başladı.



Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi.

Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim.

"BENİM İÇİN FUTBOL OYNAYAMAZ DEDİLER"

Futbol oynarken benim için, 'Kalbi nedeniyle futbol oynayamaz.' raporu verdiler.

Sonra bir daha baktılar, 'Kalbinde bir şey yok oynarsın, sana kim oynayamazsın dedi?' dediler.

"ÜÇ SENE KONTRAT YAPARSAM ORAYA TAZMİNATI KOYARIM"

Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım, sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum.

