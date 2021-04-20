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    Sergen Yalçın: Kimse heveslenmesin

    Sergen Yalçın: Kimse heveslenmesin

    Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 21:47
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 21:52
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    Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivassspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Bu skorla Beşiktaş puanını 72'ye yükseltirken, Sivvasspor da 51 puana yükseldi.

    Maç sonu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

    "PUAN KAYIPLARI OLABİLİR"

    Yalçın, açıklamalarında, "Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım.

    Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

    Sergen Yalçın: Kimse heveslenmesin #1

    “SAHANIN EN İYİSİ FIRAT AYDINUS”

    Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu, müthiş bir maç yönetti. Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız tutuk kaldılar. 0-0, oyunun normal sonucuydu bence. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu.

    “EN BÜYÜK ADAY BİZİZ KİMSE FAZLA HEVESLENMESİN”

    Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz, Beşiktaş. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.” ifadelerini kullandı.

    Sergen Yalçın: Kimse heveslenmesin #2

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