Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu

Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüs aşısı yaptırdı. Başarılı teknik adam aşı olma esnasında "Bu neymiş böyle" diyerek tepki verdi.

TFF ve Kulüpler Birliği'nin "1 ay içinde tüm futbol dünyası aşı olacak" kararının ardından koronavirüs aşıları vurulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşı olduğu anları paylaştı.

Genç çalıştırıcının aşı olurken hemşirelere korkuyor numarası yapması ise izleyenleri gülümsetti.

Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu - İZLE

