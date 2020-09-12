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- Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 10:47
- Güncelleme : 12.09.2020 - 10:47
Süper Lig'in 1. haftasında yarın (pazar) deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a, teknik direktör Sergen Yalçın'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, bugün yapılan koronavirüs testlerinin ardından, 47 yaşındaki teknik adamın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Trabzonspor karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak olan Yalçın'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
EN SON BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ
Son olarak Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi için düzenlenen basın toplantısında görülen Sergen Yalçın, daha sonra Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlamak için tesislere geri dönmüştü.
Kampın sona ermesinin ardından bugün yola çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlı kafilede, Yalçın'dan gelen kötü haber üzerine moraller bozuldu.
14 GÜN KARANTİNADA OLACAK
14 gün karantinaya girecek olan Yalçın, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında da takımının başında yer alamayacak.
Siyah-beyazlı teknik direktörün, karantinanın sona ermesinin hemen ardından oynanacak olan Konyaspor mücadelesini de kaçırma ihtimali bulunuyor.
TAKIMIN BAŞINA MURAT ŞAHİN GEÇECEK
Öte yandan Sergen Yalçın'ın yokluğunda Beşiktaş'ın başına yardımcı antrenör Murat Şahin geçecek.
BEŞİKTAŞ'IN 5 HAFTALIK FİKSTÜRÜ
1. hafta: Trabzonspor (D)
2. hafta: Antalyaspor
3. hafta: Konyasor (D)
4. hafta: Gençlerbirliği
5. hafta: Beşiktaş haftayı bay geçecek.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Diğer taraftan Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, resmi Twitter hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.