Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. 47 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayacak.

Süper Lig'in 1. haftasında yarın (pazar) deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a, teknik direktör Sergen Yalçın'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, bugün yapılan koronavirüs testlerinin ardından, 47 yaşındaki teknik adamın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Trabzonspor karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak olan Yalçın'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

EN SON BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Son olarak Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi için düzenlenen basın toplantısında görülen Sergen Yalçın, daha sonra Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlamak için tesislere geri dönmüştü.

Kampın sona ermesinin ardından bugün yola çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlı kafilede, Yalçın'dan gelen kötü haber üzerine moraller bozuldu.

14 GÜN KARANTİNADA OLACAK

14 gün karantinaya girecek olan Yalçın, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında da takımının başında yer alamayacak.

Siyah-beyazlı teknik direktörün, karantinanın sona ermesinin hemen ardından oynanacak olan Konyaspor mücadelesini de kaçırma ihtimali bulunuyor.

TAKIMIN BAŞINA MURAT ŞAHİN GEÇECEK

Öte yandan Sergen Yalçın'ın yokluğunda Beşiktaş'ın başına yardımcı antrenör Murat Şahin geçecek.





BEŞİKTAŞ'IN 5 HAFTALIK FİKSTÜRÜ

1. hafta: Trabzonspor (D)

2. hafta: Antalyaspor

3. hafta: Konyasor (D)

4. hafta: Gençlerbirliği

5. hafta: Beşiktaş haftayı bay geçecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Diğer taraftan Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, resmi Twitter hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.