Sergen Yalçın Larin'i Göztepe maçına özel olarak hazırlıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Cenk'in yokluğunda elindeki tek forvet olan Kanadalı'yı özel olarak hazırlıyor.

Galatasaray ve Karagümrük yenilgileri sonrasında şampiyonluğu son haftaya bırakan Beşiktaş, artık yolun sonuna geldi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında zafere uzanır ve genel averajda Galatasaray'dan üstün olursa şampiyon olacak.

Beşiktaş'ta da Göztepe maçı öncesinde tüm gözler Cyle Larin'e çevrildi. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda takımın tek gol silahı Kanadalı olacak.

SERGEN HOCA ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Hâl böyle olunca da teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekip, 26 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgileniyor.

Larin de kendisinden beklenenler doğrultusunda ekstra idmanlar yapıyor. Yıldız oyuncunun, idmanlardaki performansı ile fark yarattığı belirtildi.

ORTA SAHA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yaşadığı üst üste puan kayıpları sonrasında zirvedeki yalnızlığını koruyamayan Beşiktaş'ta orta sahaya çözüm aranıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle beklentilere karşılık veremeyen Mensah ve sürekli sözleşmesi ile gündemde olan Dorukhan’dan da istediği verimi alamadı.

Fanatik'in haberine göre, Göztepe önünde merkez orta alana ağırlık veren başarılı çalıştırıcı oyuncuları ile bir dizi özel çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın, orta sahadaki kurgusunu Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal ve N'Koudou üzerine kurması bekleniyor.