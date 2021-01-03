Sergen Yalçın: Lider olmakla övünecek değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazanılan Kayserispor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Çok memnunuz lider olduğumuz için. Zor dönemeçlerden, zor virajlardan çıktık. Maçı kazandığımız için memnunuz. Zor bir oyundu. Çok savunma yapan, çok arkada bekleyen bir takıma karşı oynadık. Böyle rakipleri açmak kolay değil. Sağlam durduk. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Golden önce bir iki tane yan top vardı. Onları da yapabilirdik. Böyle maçlarda bazen gol geç gelebiliyor. Oyuncularım akıllı oynadılar. Sağlam durdular. Kazandığımız için gayet mutluyuz. Çarşamba maçımız var. Ona hazırlanmak zorundayız. Takılıp kalamayız bu maça." değerlendirmesini yaptı.





"PANDEMİ SIKTI ARTIK"

"Başkanımız biliyorsunuz hastalandı, Emre Kocadağ da hastalandı. İkisine de çok geçmiş olsun diliyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Onları yanımızda görmek isterdik. En kısa sürede herkes sağlığına kavuşur inşallah. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. En kısa sürede bu pandemi biter. Herkes çok sıkıldı. Pandemi sıktı artık, dünya inşallah sağlıklı hale gelir kısa sürede." temennisinde bulundu.

"BİRBİRİMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Beşiktaş'ın genç teknik adamı, "Oyuncularımız kazanarak onlara bir hediye vermek istediler. Bu birlik beraberlik mesajıdır. Başkanlarını seviyorlar. Güzel bir ortam var. Birbirlerini seviyorlar. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Biz de as - yedek ayrımı asla yok. Biz de rotasyon falan yok. Herkesi oynatıyoruz. Kim doğru oyuncuysa onu kullanıyoruz. Adaletli davranıyoruz. Oyuncular da farkında. Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Oyuncuların saygısını güvenini kazanmak önemli. Bunu yapabiliyorsak ben ve ekibime ne mutlu. Ekibim benden daha önde. Onu söyleyeyim." dedi.





"BURASI BEŞİKTAŞ"

Öte yandan Yalçın liderlikle ilgili de, "Lider olmakla övünecek değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar." ifadelerini kullandı.

"SIRAYLA GİDİYORUZ"

Sergen Yalçın, "Sırayla gidiyoruz. Önce çarşamba günkü maça bakıyoruz. Aboubakar salı dönüyor. Durumuna bakacağız. Rachid olabilir. Riske atmadık bugün. Oynama ihtimali var. Gökhan ve Ljajic antrenmanlara başladı. Kondisyoner eşliğinde onlar. Biraz dışarıda tutuyoruz. Önce antrenman yapacak seviyeye gelsinler. Yavaş yavaş tüm oyuncular dönüyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.