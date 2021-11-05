Sergen Yalçın: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, son zamanlarda kötü giden işleri düzeltmek için futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş, çarşamba akşamı Portekiz'de Sporting Lizbon ile oynadığı maça sakatlıkları bulunan Rosier, Vida, Pjanic, Batshuayi ve N'Koudou ile adı UEFA listesinde olmayan Güven Yalçın'dan yoksun çıkmış ve 4-0 kaybetmişti.

Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansı mucizelere kalan siyah-beyazlılar lige döndü, Trabzonspor ile oynayacakları maçı düşünmeye başladı.

"ÖYLE BİR ABARTTILAR Kİ..."

Sergen Hoca, takımını Trabzonspor maçına motive edebilme adına özel konuşma yaptı.

Yalçın oyuncularına, “Bu ağır yenilginin muhasebesini sonra içimizde yapacağız. Aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağız. Öyle bir abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi. Çıkıp böyle olmadığını gösterme maçı." dedi.

"BEN İNANIYORUM"

Deneyimli hoca konuşmasının devamında, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum.” diyerek galibiyet istedi.