Sergen Yalçın: Lige konsantre olmak istiyoruz Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından, "İkinci yarıda oyunun kontrolü, daha iyi oynayan Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan daha çok lige konsantre olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nın son 16 maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede 1-0 öne geçen Antalyaspor, skoru koruyamayınca siyah-beyazlılara 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Beşiktaş ise çeyrek finale adını yazdırdı.



Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

"Lige konsantre olmak istiyoruz"

Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirerek şöyle dedi:

"Çok farklı iki yarı. İki yarı siyah-beyaz gibi bizim için. İlk yarı çok iyi oynayan bir takım. İkinci yarıda oyunun kontrolü, daha iyi oynayan Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan daha çok lige konsantre olmak istiyoruz. Bugün itibariyle ilk yarıda oynanan oyun memnun edici. Transfer de yapamıyoruz. Aynı kadroyla oynuyoruz. Oyuncular da yoruluyor. Bir an evvel lige dönüp, lige konsantre olmalıyız."

"Ligi ilk 10 içinde bitirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca şu cümleleri kurdu:

"Avrupa kupaları biraz zor. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Belli oyuncu grubuyla oynuyoruz. Ligi ilk 10 içinde bitirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kadromuzun öyle bir genişliği yok. 3-4'e oynayacak bir kadromuz yok. Ligi en iyi şekilde bitirebilmeyi istiyoruz. İlk 8-10 bizim için başarılı bir yer olur diye düşünüyorum."

"Biz kadro itibarıyla iki kupada çok oynayacak bir kadro yapısına sahip değiliz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, maçta iki farklı yarılarının olduğunu ama ilk yarının kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi.

İlk yarı golü bulup öne de geçtiklerini hatırlatan Yalçın şu ifadeleri kullandı: