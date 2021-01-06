Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Temmuz ayından beri boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i transfer etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"MANDZUKİC İLE İLGİLENİYORUZ"

2020 başında Juventus'tan Katar kulübü Al Duhail'e giden ve Temmuz ayında serbest kalan Hırvat forvet Mario Mandzukic'i istediklerini belirten Yalçın, "Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin bu gelsin demek dorğu değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse, olabilir. Henüz net bir şey önümüzde yok." ifadelerini kullandı.

"GENİŞ BİR KADRO SIKINTI OLUŞTURMAZ"

Devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine Yalçın, "Böyle bir süreçte hastalık var, devamında oyuncular hasta olabilirler. Daha geniş bir kadro kimseye sıkıntı oluşturmaz. Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz. Bu süreçte oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha güçlendirip geliştirirsek bunun kimseye zarar olmaz." diye konuştu.

Liderliğin kendilerinde bir strese sebep olmadığını kaydeden Yalçın, "Liderlik niye stres yapsın. Biz hayatımız boyunca şampiyonluğa oynadık. Biz buna alışık bir camiayız." dedi.

Takım savunmasında kendilerini geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Yalçın, "Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Takım savunmasını daha fazla güçlendiriyoruz. Oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlık olursa takım savunması daha iyi olur. Oyuncular birbiri için mücadele ederler. Her maçta daha iyi mücadele ediyoruz. Futbol çok zor bir oyun değil. Çok da irdelememek lazım bu oyunu. 'Toplu hücum yap toplu savunma yap' sözü belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama futbolda ne değişirse değişsin bu değişmez." değerlendirmesinde bulundu.