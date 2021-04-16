Sergen Yalçın: Mücadele beklenenin çok altında

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GALİBİYET HEDEFİMİZ VARDI"

Bazı futbolcuların performansının yeterli olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefimiz vardı. İçerideki maçları fire vermek istemiyoruz. Bu oyun kağıt üstünde oynanan oyun değil, sahada oynanan oyun. Özellikle 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki, mücadele beklenenin çok altında. Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda" şeklinde konuştu.





"RAKİPTEN 2 OYUNCU ATILMALIYDI"

Ankaragücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, Şunu da söyleyeyim. Rakip takımdan 2 futbolcu kırmızı kart görmeliydi. Kasımpaşa maçındaki gibi atılması gereken oyuncu oyundan alındı sonra. Ancak bunlara sığınmıyoruz. Çünkü bugün kazanmayı hak edecek futbolu oynamadık. Rakibe fazlasıyla izin verdik." dedi.