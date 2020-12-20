Sergen Yalçın: Oyunumuzu olgunlaştırmaya başladık

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"EN ÇOK GOL ATAN TAKIM BİZİZ AMA EN ÇOK YİYEN DE BİZİZ"

"En çok gol atan takım biziz ama en çok gol yiyenlerden biri de biziz. Atıyoruz ama yiyoruz da. Bir taraf iyi ama diğer taraf bizi mutlu etmiyor. Gol yemeden kazanmak daha çok mutluluk verici."





"OYUNU OLGUNLAŞTIRIYORUZ"

"Maçın başı zordu. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. 11 kişiyle beklediler. Çocuklar onu aşmaya çalıştılar ama ilk bölümde olmadı. Rölanti ve uzak oynadık. İstediğimiz oyun değildi ama bizim kontrölümüzdeydi. İkinci yarıda içeride oyuncularla konuştum, nasıl olacağıyla ilgili. Golü bulduktan sonra rakip risk alıp öne çıkınca oyun tamamen açıldı.

Gidiş dönüşlü oynamak kolay değil. Önde hızlı oyuncularımız var. O pasları atacak oyuncular da var. İkinci yarı istediğimiz gibi oldu. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Oyunu olgunlaştırıyoruz. Hükmediyoruz. Bazen bekliyor, bazen tempoyu artırıyoruz"





"VIDA ENTERESAN BİR GOL ATTI"

"Domagoj Vida enteresan bir gol attı. Kendi becerisiyle attı. Vida'da o özellikler var. Atar öyle golleri. Dünya Kupası finali oynamış, Hırvatistan'ın oyuncusu. Tartışılacak oyuncu değil ama oyuncuyu tartışmak başka bir şey, performansını tartışmak başka bir şey. Beklediğin performansı vermiyorsa her oyuncu tartışılır. Kağıt üstünde isimle oynanmıyor. Antrenör olarak biz de tartışılıyoruz. Futbolun gerçekleri var. Yüzleşmek zorundayız. Oynanan oyundan, skordan, bulunduğumuz pozisyondan memnunuz."





"KEŞKE TARAFTARIMIZ DA OLSA..."

"Keşke taraftarımız olsa da bu galibiyetleri onlarla kutlasak. Göreve başladığımızdan beri seyircisiz oynuyor. Yok yani, seyirci olmayınca atmosfer yok. Taraftarla oynasak bambaşka bir oyun olur. Böyle idare etmek zor. Pandemide herkesin işi zor."