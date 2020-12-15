Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından centilmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna ‘tedbirsiz’ olarak sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

"MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat" diyen Sergen Yalçın, "Biz sürekli VAR'dan penaltı yiyoruz. Bizim lehimize olan şeylerde hiçbir şey devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Bunun plan programını konuşuyoruz. Buradan MHK ve Serdar Tatlı'ya söylüyorum. Hakemler felaket. Olacak iş değil. Biz belki çok iyi oynamadık ama rakip de iyi oynamadı. Atsak 1-1 olsa oyunu çevirebilirdik. Kaybedebiliriz, bunlar normal" ifadelerini kullanmıştı.





TEDBİRSİZ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

PFDK'dan yapılan açıklamada ise, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." dendi.



