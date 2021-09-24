Sergen Yalçın: Sahaya 11 kişi çıkacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı öncesinde umutlu konuştu. Başarılı çalıştırıcı eksikleri kafasına takmıyor.

Sakatlık kabusuyla boğuşan Beşiktaş bugün İzmir deplasmanında Altay’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

Adana Demirspor karşısında 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp son saniye golüyle sahadan 3-3’lük skorla ayrılan Kartal, Altay’ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu müsabaka öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda hem galibiyet istedi hem de uyarılarda bulundu.

"ÇIKIP KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı şartlar ne olursa olsun karşılaşmanın tamamında kazanma arzusuyla oynamak zorunda olduklarının altını çizdi.

Futbolcularından cesur futbol ve daha fazla ciddiyet isteyen Sergen Yalçın’ın, “Evet takımdaki sakatlıklar fazla ama biz sahada 11 kişi olduğumuz sürece kesinlikle eksiğimiz var demeyeceğiz. Çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız." söylediği ifade edildi.

"KAZANMAK İÇİN OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Sergen Yalçın'ın, "Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılarda cesaretli olun dedim. Yoğun bir dönemdeyiz ancak her maçın önemi var her maçı kazanmak için oynamak zorundayız. Altay karşısında da şartlar ne olursa olsun cesur oynayarak galip gelmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı hocanın, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında oyuna girip, fazla varlık gösteremeyen isimlere uyarılarda bulunduğu da ifade edildi. Sergen Yalçın’ın, ikinci yarılarda hamle oyuncusu olarak sahaya sürülen futbolculardan daha gayretli olmalarını ve takıma katkı yapmalarını istediği öğrenildi.