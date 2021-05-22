Süper Lig'de şampiyonluk kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun hikayesini yazdı.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Beşiktaş geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.

Beşiktaş'ta şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun hikayesini yazdı.

“MİLLİ ARA KABUS GİBİYDİ”

Sergen Yalçın yazısında, "Korktuğum başıma gelmişti... Bu yarışta “acaba” kelimesini pek aklıma getirmedim. Fakat son milli ara, hepimiz için kabus gibiydi...Aboubakar ülkesinden sakat döndü. Hasic sezonu kapattı, Oğuzhan sakatlandı ve sonra o da sezonu noktaladı.

Bunlar yetmezmiş gibi Cenk Tosun da Erzurum’da sakatlanarak sezonu kapattı. Ayrıca Cenk ile Dorukhan milli aradan virüse yakalanarak dönmüştü. Bahanelerimiz var diye ben bu yarışı yarıda bırakmayı hiç düşünmedim. Benim bahanem olamaz. Biz Beşiktaş isek ve ben o sahaya 11 kişi çıkartabiliyorsam yarışı terk edemezdik.





“EN BÜYÜK ŞANSIM, OYUNCULARIM”

Şampiyonluğu kaybetsek bile belki kimse bize ‘neden kaybettiniz’ demezdi. Şartlar ortadaydı. Ama buna mı sığınacaktık biz! Ben futbolculuğumda da, sahada hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman şartları zorladım. Benim en büyük şansım, takım için mücadele eden oyuncularımın olmasıydı.





“’KİMSE 8’DE 8 YAPAMAZ’ DEDİM VE ÇIKTI”

Nisan ayında topladığımız puanlar bizim için çok önemli bir avantajdı. Açık ve net söyleyeyim; benim için bu sezon şubat ve nisan ayları çok önemliydi.

O dönem toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız lazımdı. Çünkü son haftaların çok zor geçeceği dünden belliydi. O nedenle ben ‘Kimse 8’de 8 yapamaz’ dedim. Ve dediğim de çıktı.

“7-0’I BEKLEMİYORDUM”

Bizim 7-0 yendiğimiz Hatay maçını ayrı bir yere koymam lazım. Doğru konuşmak lazım böyle bir skoru ben de beklemiyordum ama böyle bir oyunu bekliyordum. ‘Evet göreceksiniz’ dedim. Çünkü oyuncularım çok hırslandı bu maça.





“GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM”

Göztepe maçını kazanıp şampiyon olduktan sonra bir duygu boşalması oldu, gözyaşlarımı tutamadım. Maç biter bitmez kendimi sahaya attım. Önüme gelene sarıldım. İnanın tüylerim diken dikendi! Futbolcuyken şampiyonluklar yaşadım ama bu bambaşka bir şeydi. Bu şampiyonluk benim teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumdu.





“TÜM BUNLAR HAYALİMDİ”

Oyuncularım bana öyle bir zafer yaşattılar ki hepsine teker teker sarılmak istedim. Şükürler olsun Allah’a, alt yapısından geldiğim Beşiktaş’ta bu günleri gördüm. Tüm bunlar benim hayallerimdi, gerçek oldu. İmza törenimde, taraftarın benim üstüme koyduğu yükü; şerefimizle, hakkımızla taşıdık, hedeflerimize ulaştık.

O yükü sadece ben değil, taraftarımız, oyuncularımız, yönetimimiz yani tüm camia kaldırdı. Bu şampiyonluk, bu çifte kupa tüm camiamıza hediye olsun...” ifadelerini kullandı.

LJAJIC İTİRAFI

Yalçın, Milliyet için yazdığı yazıda, “Adem’in oynamadığı dönemde bazı maçlardan önce ısınma hareketleri sırasında eli cebinde dolaşması çok eleştirildi. Özel hayatı çok yazıldı, çizildi. Ben bunlara bakmam. Ben onu nasıl kazanabilirim ona baktım hep.

O Ljajic elleri cebindeyken, son Göztepe maçında tek koluyla oynamak ister bir hale geldi. Neden? Çünkü takım olarak müthiş bir hava yakaladık. Onun ve diğer oyuncularımın böyle olmasında bu havanın çok etkisi var.” dedi.