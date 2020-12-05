Sergen Yalçın: Şampiyonluk için henüz erken

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından Adem Ljajic'ten şampiyonluğa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak yarıştaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı da yenerek puanını 19'a çıkardı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, henüz şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu söyledi.

"ÇOK İYİ ARKADAŞLIK VAR"

Takımda çok iyi bir ortam olduğunu söyleyen Yalçın, "Çok iyi arkadaşlık var. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takımın kazanması için mücadele ediyorlar. Lig uzun bir maraton. 3 maçlık periyotlar gelecek. Önümüzdeki maçı kazanmayı düşünüyoruz. Takımımızın mücadele gücü çok yüksek. Oyuncularımız istiyorlar ve iyi niyetliler. Hepsi karakterli çocuklar. Yavaş yavaş oyuncularımız oturmaya başlıyor. Bireysel performanslar yükselmeye başlıyor." ifadelerini kullandı.

"LJAJIC İNŞALLAH FUTBOLA DÖNER"

48 yaşındaki teknik adam, "Sezon başında aldığımız oyuncular, karakterli oyuncular. Daha kadroda olması gereken birçok oyuncumuz henüz sahada yoktu Josef gibi, Larin gibi. Yine Adem Ljajic de inşallah futbola döner diye bekliyoruz." dedi.

SÖZLEŞME VE ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Henüz şampiyonluk ve sözleşme uzatma konusunda konuşmak için erken olduğunu belirten Yalçın, "O yüzden bunu sonraki döneme bırakalım. Şampiyonluk için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu an çok erken. Önümüzde oynayacağımız maçı kazanmaya odaklanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.