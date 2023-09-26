Sergen Yalçın, Samsunspor'la Süper Lig'e dönüyor Süper Lig'de zor günler geçiren Samsunspor'un teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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Beşiktaş'la birlikte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 9 Aralık 2021 tarihinde bu yana da takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak son sırada yer alan Samsunspor'un Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

Görüşme gerçekleştirildi

Sports Digitale'nin haberine göre; Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayı düşünen Süper Lig ekibinin başarılı çalıştırıcıyı takımın başına geçirmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Sergen Yalçın'ın yanı sıra iki adayın daha olduğu aktarılırken, Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdı

Teknik direktörlük kariyerinde; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u da çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında 79 maça çıktı.

Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.