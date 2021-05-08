Sergen Yalçın: Sezon sonu konuşacağız

Sergen Yalçın, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Maç sonunda Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında “Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koymadığımızı düşünüyorum. Futbolda böyle sonuçlar oluyor. Bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Bu maçla kafamızı fazla kurcalayamayız, hemen diğer maçlara konsantre olmalıyız.





"HAKEM SÜPERMAN HERHALDE"

Komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde. Cüneyt hoca ve yardımcılarını tebrik ediyorum, çok güzel maç yönettiler.

"SEZON BİTTİĞİNDE HER ŞEYİ KONUŞACAĞIZ"

Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız.

Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.