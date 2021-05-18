Sergen Yalçın: Sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz

Şampiyon Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Türkiye Kupası final maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Gürsel Aksel Stadyum’unda üç gün önce şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında yoğun fikstürde oynadıklarını belirtti. “Biz bile bazen kulübede otururken ‘Yine mi maç var’ diyoruz, o kadar çok maç oynadık. oyuncuların durumunu siz düşünün.” dedi.

“DAHA SABIRLI OYNAYACAĞIZ”

Finalin tek maç olduğunu hatırlatan ve oyun planlarını ona göre hazırladıklarını belirten Sergen Yalçın, "Bu maçta, oyunun tamamında belirleyeceğimiz stratejiyi çok doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ersun Hoca ve Antalyaspor işin savunma kısmını gerçekten müthiş yapan bir ekip. Biz de final maçı oynuyoruz. Biraz daha sabırlı oyun anlayışıyla oynayarak almamız gereken bir kupa daha var. Oyuncularımız o şekilde oynayacak. Kupayı alacağız hayırlısıyla." ifadelerini kullandı.

Sergen yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Antalyaspor da çok doğru yerlerden geldi buraya. Verdiğimiz mücadeleyi doğal olarak sonuçlandırmak istiyoruz. Emeğin karşılığını alma müsabakası. Umarım iyi, güzel ve izleyiciyi tatmin edecek bir oyun sonucunda bizim kazanacağımız bir kupa camiamızı fazlasıyla memnun edecektir. Ama kolay olmayacak. Ligde hedefe ulaştık. Şimdiki hedefimiz en az lig kadar değer verdiğimiz Türkiye Kupası. İnşallah orada da kupayı alıp, sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz."

“ÖNÜMÜZDE BİR MAÇ DAHA VAR”

Beşiktaş’ın Kanadalı orta sahası Atiba, "Bu sezonu harika bir sezon olarak adlandırmak için önümüzde bir maç daha var. Bu sezon kupa için de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalıştık, finale geldik. Sezonu iki kupayla tamamlamak heyecan verici. Umarım kupayı alıp bunu da başaracağız." diye konuştu.