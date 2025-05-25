Sergen Yalçın, sezonun 11'ini oluşturdu

Haber Merkezi

Süper Lig’de geçen hafta Kayserispor galibiyetiyle 25’inci şampiyonluk ve formasına 5’inci yıldızı takmayı garantileyen Galatasaray, sezonun son deplasman maçında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından ise Ekol TV'de çıktığı programda teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun en iyi 11'ini belirledi.

KALEYE MERT'İ KOYDU

Sergen Yalçın'ın oluşturduğu ideal kadroda kaleyi Beşiktaş ve A Milli Takım'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok devraldı.

SAVUNMA KURGUSU

Savunma dörtlüsünde ise Trabzonsporlu Pedro Malheiro, Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'den Filip Kostic yer aldı.

GEDSON VE TORREIRA İKİLİSİ

Orta saha kurgusunda Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Galatasaray'dan Lucas Torreira gibi iki dinamik oyuncu görev yaparken, hücum hattı ise oldukça dikkat çekici isimlerden oluştu.

HÜCUM HATTI

Kanatlarda Yunus Akgün ve Oğuz Aydın, forvet arkasında ise Rafa Silva forma şansı buldu.

İleri uçta ise Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen yer aldı.

5 İSİM GALATASARAY'DAN

Kadronun genelinde Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 2 ve Trabzonspor'dan 1 isim yer buldu.