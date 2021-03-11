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Sergen Yalçın, sınırda olan futbolcuları uyardı
Yarın (cuma günü) deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Ghezzal, Rosier, Josef ve Necip sarı kart sınırında bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 10:31
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda küme düşme hattının biraz üstünde bulunan Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
SINIRDAKİLERE UYARI
Zorlu maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Josef, Ghezzal, Rosier ve Necip'le bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bu isimler kart görmeleri halinde sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan Yalçın, Başakşehir maçında klasikleşen 11'ini sahaya sürmeyi planlıyor.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: