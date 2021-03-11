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Sergen Yalçın, sınırda olan futbolcuları uyardı

Sergen Yalçın, sınırda olan futbolcuları uyardı

Yarın (cuma günü) deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Ghezzal, Rosier, Josef ve Necip sarı kart sınırında bulunuyor.