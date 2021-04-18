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    Sergen Yalçın sol bekte N'Sakala'ya görev verecek

    Beşiktaş'ta Ankaragücü maçındaki performansı sonrası Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala'nın Sivasspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 12:28
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    Sergen Yalçın sol bekte N'Sakala'ya görev verecek

    Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maç boyunca ortaya koyduğu performansla etkili olamadı.

    GÖREV N'SAKALA'NIN

    Rıdvan'ın formundan memnun kalmayan Beşiktaş teknik ekibinin, Sivasspor'la salı günü oynanacak mücadelede sol bekte Fabrice N'Sakala'ya görev vermesi bekleniyor.

    Öte yandan Ankaragücü karşılaşmasında bir penaltı kaçıran ve sonrasındaki perfromansıyla da vasatın bile altında kalan Kevin N'Koudou da salı günkü mücadeleye kulübede başlayacak.

    Sergen Yalçın sol bekte N Sakala ya görev verecek #1

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