Sergen Yalçın: Sonuç ne olursa olsun kaleci almayacağım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci transferi, Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson hakkında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'i 3-2 yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi morallenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın A Spor'a konuştu.

Sonuç ne olursa olsun kaleci transferi yapmayacağını ve sezon sonuna kadar Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile yola devam edeceğini söyleyen Yalçın, ayrıca Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson hakkında da açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki teknik adamın sözleri şu şekilde:

"ATIBA HER EVE LAZIM"

"Savunma ve hücumu birlikte yapmak lazım, artık dünya futbolu böyle. Atiba her eve lazım bir oyuncu."

"KALECİ TRANSFERİ YAPMAYACAĞIM"

"Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın, nasıl olacak? İki genç kalecimiz var ama iki kaleci transfer yapsak bunun maliyetine bir bakın! Sonucu ne olursa olsun, iki genç kalecime de güveniyorum. Kaleci transferi yapmayacağım. İki genç kalecim olmazsa 16 yaşındaki kalecim Emre'yi oynatacağım."





"LJAJIC'IN MÜCADELE ETMESİ LAZIM"

"Adem Ljajic sezon başında sakatlandı ve aylardır antrenman yapamıyor; Adem'in öncelikle antrenman yapabilir hale gelmesi gerekiyor. Futbolcuların çok fazla üzerine gitmemek gerekiyor, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Adem Ljajic için yetensiz bir futbolcu diyebilir misiniz? Yeteneksiz değil ancak artık fiziksel olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Adem'in oynaması için çalışması ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekiyor. Mücadele etmeyen futbolcu oynamayacak. Ljajic oynamadığı için psikolojik olarak da iyi durumda olmayabilir. Ljajic yeterki oynamak istesin, mücadele etsin; mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic'e o formayı verelim."