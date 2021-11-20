Sergen Yalçın: Sorumluluğu almıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından konuştu. Deneyimli hoca, bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunu futbolculara yükledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

"Vallahi artık basına gelip konuşmak zor geliyor. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek." diyen Sergen Hoca şunları kaydetti:

"Çeşitli bahaneler üretmek skorla ilgili bizi zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Bu sonuçlar, oynanan oyunlar... Sorumlu olan benim. Alması gereken de benim. Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam."





"ENERJİ YOKTU"

"Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç. Hiçbir şey yapmadık! Hiçbir görüntü vermedik! Mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubu vardı. Enerji yoktu. Bizi üzen taraflar bunlar."

"BAHANE ÜRETECEK DURUM YOK"

"Çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün bahane üretecek bir durum yok. Biz sağlamız. İyi antrenman yapıyoruz. Oyuncuları psikolojik ve fiziksel olarak destekliyoruz. Ancak, bizim psikolojimiz bozuldu. Çok üzgünüz."