Sergen Yalçın: Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluğun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mucizevi şampiyonluğun öyküsünü anlattı.

Sergen Yalçın geldiği gün yaptığı konuşmayı, sezon içinde yaşadıklarını ve şampiyonluk sonrası ağlamasının nedenini açıkladı.

"HERKESİN SEMPATİSİNİ KAZANDIK"

“Geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntılar yaşamamıza karşın hedefimiz olan 3’üncülüğe ulaştık. Bu sezon ise taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandık. Çünkü güzel futbol oynuyorduk. İzleyenin keyif almasını sağlıyorduk.

Bir Beşiktaş’ın istatistiklerine bakın, bir de rakiplere... Üstelik bunu kısıtlı imkanlarla başardık. Sezon başında transfer için yeterli bütçemiz yoktu. En çok Hulk’u istedim. Bir de İtalya’dan bir stoper getirmek için çok uğraştık. Ekonomik nedenlerden dolayı ikisi de olmadı."





"YERİME GELECEK İSİMLER DOLAŞMAYA BAŞLAMIŞTI"

"Sezon başı çok önemli puan kayıpları yaşadık. Konyaspor’a, Gaziantepspor’a, Alanyaspor’a yenilmiştik. Takımdaki herkes şaşkındı. Eleştiriler yükseldi. Hatta yerime gelecek teknik adam isimleri dolaşmaya başlamıştı ortalıkta.

Bu söylentilerin üstüne sakatlıklar, kart cezaları ve Covid-19 vakalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Beşiktaş Futbol Takımı olarak sezonu 13,5 oyuncu ile tamamladık. Herkes 21 kişilik kadroyla maçlara çıkarken, biz sayıyı tamamlamak için gençlerle çıktık. Hatta bazı maçlarda 21’i bile bulamadık.

Şampiyonluğa oynayan rakiplerimiz 3 tane 11 yapabilecek kadar geniş kadrolara sahipti. Yine rakiplerimiz milyonlarca euro harcayarak devre arasında transfer yaparken biz sadece Eskişehir’den Bilal’i aldık. Yine de korkmadık. Ersin, Emre, Rıdvan, Serdar, Bilal gibi gençlerle sezonu tamamlamak her teknik adamın yapacağı iş değil.”





"SİNİRLERİNİZE HAKİM OLUN"

“Galatasaray ve Karagümrük’e peş peşe yenilince şampiyonluğun kaçtığını sanıyorlardı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra ‘Bu kayıp Sergen’e yazar’ diyenler oldu, yorumcular ‘Kim şampiyon olacak?’ diye anketler yaptı. Kimse içimdeki çığlığı bilemez... Güldüm, ekip arkadaşlarıma ve oyuncularıma, ‘Sinirlerinize hakim olun ve moralinizi bozmayın’ diyerek, motivasyonlarını dik tuttum.

Galatasaray derbisine çok sıkıntılı çıktık. Yorgun ve eksik olmasaydık yenerdik. Benzer sorunları Karagümrük maçında da yaşadık. Kulübeden sahaya sürecek oyuncu bulamadım."





"MAÇ SONRASI BAĞIRA BAĞIRA AĞLADIM"

“Maç sonrası kendimi futbolcu arkadaşlarımın omuzlarında buldum. Büyük duygu yoğunluğu yaşadım. Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım. Bugüne dek çalıştığım takımlarda para gibi maddi detaylarla pek ilgilenmedim. Ben her zaman hedefleri olan takımları seçerim. Bu, şampiyonluk da olur, kümede kalma mücadelesi de olur.

Daha önce hep düşme hattındaki takımlardan teklif aldım. Gittim, hiçbir zaman burun kıvırmadım ve onların ligde kalmalarını sağladım. Rahmetli babam Özer Yalçın’a sözüm vardı; 'Bir gün Beşiktaş’a dönüp şampiyon yapacağım' demiştim. Göztepe maçından sonra o yorgunluk bitkinlik arasında babama verdiğim söz aklıma geldi; sevindim, yumruğumu havaya kaldırdım. O an birden kendimi futbolcu arkadaşlarımın omuzunda buldum. Omuzlara aldıklarında gözyaşlarıma hakim olamadım ve soyunma odasında bağıra bağıra ağladım. Sevincimi soyunma odasında devam ettirdim."





"SEZON BAŞINDA WELINTON VE N'SAKALA'YI ALDIĞIMIZ İÇİN ELEŞTİRİLDİM"

"Sezon başında Welinton ve N’Sakala’yı aldığımız için beni eleştirdiler. Şimdi ne oldu! 20 yaşında kaleciyle şampiyon olan başka bir takım var mı? Ersin’de ısrar ettim, oynattım... Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye teşekkür ediyorum. Kulüpte 5 kuruş yokken bile futbolcuları parasız bırakmadılar. Eğer başarılı olmak istiyorsan, futbolcunun maaşını kesmeden, gününde vereceksin.”





Öte yandan Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda Ghezzal hakkında da konuşan Sergen Hoca, "Ghezzal ilk geldiğinde menajerine benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. ‘Google’a bak anlarsın’ demiş. O da eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, 'Müthiş, lider bir oyuncu imişsiniz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm' dedi." ifadelerini kullandı.