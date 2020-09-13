Haberler

Futbol Haberleri

Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu

Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu

Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımın başında olamayacak olan Sergen Yalçın, derbi öncesi takımını yapılan görüntülü konuşmayla motive etti.