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    Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu

    Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımın başında olamayacak olan Sergen Yalçın, derbi öncesi takımını yapılan görüntülü konuşmayla motive etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 16:23
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    Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu

    Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla görüntülü konuştu.

    Tecrübeli çalıştırıcı takıma, sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu akşam kendilerinden galibiyet beklediğini aktardı.

    Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu #1

    Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu #2

    KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Siyah-beyazlı kulüp, önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin ardından, 47 yaşındaki teknik adamın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Sergen Hoca ligin ilk 3 haftasındaki maçlarda takımının başında yer alamayacak, deneyimli çalıştırıcının yokluğunda takımın başında Murat Şahin olacak.

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