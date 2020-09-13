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- Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu
Sergen Yalçın takımla görüntülü konuştu
Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımın başında olamayacak olan Sergen Yalçın, derbi öncesi takımını yapılan görüntülü konuşmayla motive etti.
- Haber Merkezi
- 13.09.2020 - 16:23
Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla görüntülü konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı takıma, sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu akşam kendilerinden galibiyet beklediğini aktardı.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Siyah-beyazlı kulüp, önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin ardından, 47 yaşındaki teknik adamın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
Sergen Hoca ligin ilk 3 haftasındaki maçlarda takımının başında yer alamayacak, deneyimli çalıştırıcının yokluğunda takımın başında Murat Şahin olacak.