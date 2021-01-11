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    Sergen Yalçın: Talisca'yı nasıl alacağız

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Anderson Talisca'nın yüksek maliyetine dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 13:43
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    Sergen Yalçın: Talisca'yı nasıl alacağız

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Atakaş Hatayspor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

    "NASIL ALACAĞIZ"

    Sergen Yalçın, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili olarak, ''Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

    Kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geçmişte iki sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

    Sergen Yalçın: Talisca yı nasıl alacağız #1

    Sergen Yalçın: Talisca yı nasıl alacağız #2

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