Sergen Yalçın: Türk futbolu adına yazık Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetinin ardından hakeme tepki gösterdi.

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Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu adına yazık"

Hakem kararlarına tepki gösteren 51 yaşındaki hoca, "Bu kadar emek, bu kadar mücadele... VAR hakemi ve sahadaki hakem... Yazık, Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından, 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler anlayamadık. Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor" dedi.