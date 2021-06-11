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    Sergen Yalçın: Türkiye ile Fransa final oynar

    Sergen Yalçın: Türkiye ile Fransa final oynar

    Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın EURO 2020 öncesi tahminini açıkladı. Başarılı Hoca "Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi kadrosuna sahip" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 16:47
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    Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ile şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın EURO 2020 öncesi tahminde bulundu.

    "TÜRKİYE-FRANSA FİNAL OYNAR"

    A Milli Takımımızın 5. kez yer alacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde takımımızdan övgüyle söz eden deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye-Fransa final oynar. Belçika çıkış yapabilir. Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Final oynayacak kapasitede bir takım. Ben bu şampiyonada Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'ın öne çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Sergen Yalçın: Türkiye ile Fransa final oynar #1

    Sergen Yalçın: Türkiye ile Fransa final oynar #2

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