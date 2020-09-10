Sergen Yalçın: Türkiye'de herkes tabelaya bakıyor

Sergen Yalçın, "Genç futbolculara önem vermiyor" şeklindeki eleştirilere cevap verdi. Yalçın, "Gençlerle oynarım ama 6. hafta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz?" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

"FİTİLİ ATEŞLEDİM"

"Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Hoca çok iyi işler yapacak. Ben de geldiğimde gençleri oynattım ve fitili ateşledim, Mehmet Hoca da inşallah devamını getirir. 11'e yakın 21 yaş civarında oyuncumuz var."

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"BENİM KADAR GENÇLERİ OYNATAN BAŞKA HOCA VAR MI?

"A Takım'da alt yapıdan 6-7 futbolcumuz. 'Genç oyunculara önem vermiyor' diye hala eleştiriliyorum. Bunlar benim için üzücü. Haftalarca 19 yaşındaki çocukları oynatan başka bir hoca var mı?"

"SİZ HANGİ ÜLKEDE YAŞIYORSUNUZ?"