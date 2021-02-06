Sergen Yalçın: Üzerimizde şanssızlık var

Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında çok fazla gol kaçıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Eyüp Sultan'a gidip adaklık kurban kestireceğini söyledi.

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatmasına rağmen, ikinci devrede çıktığı iki maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şanssızlıktan yakınıyor.

Trabzonspor ve Antalyaspor maçların kaybedilen puanlar için 'şanssızlık' yorumunda bulunan Yalçın, ilginç sözler sarf etti.

"ADAKLIK KURBAN KESTİRECEĞİM"

Yalçın, “Antalya karşısında bol gollü galibiyeti kaçırdık. Şanssızdık. Önümüzdeki hafta futbolculuk yaşamımızda yaptığımız gibi şanssızlığımızı kırmak için Eyüp Sultan’a gidip adaklık kurban keseceğim. Herkes transfere takmış. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunum. Başaracağız. Forvette bireysel hatalarımızı en aza indirmeliyiz. Kontralar ve ataklardan final vuruşları çıkarmalıyız. Konya başlangıç olacak ve inşallah teknik olarak taraftarlarımıza iyi futbol izlettireceğiz.” dedi.

Siyah-beyazlılar, yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.