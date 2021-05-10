Sergen Yalçın: Üzülecek vakit yok

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kaybedilen derbi sonrasında futbolcularını motive edici sözler sarf etti.

Galatasaray’la karşılaştığı derbi haftasında şampiyonluk yarışının tek kaybedeni olan lider Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç biter bitmez salı akşamı oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına Türk Telekom Stadı’nda başladı.

Son düdükle birlikte soyunma odasının yolunu ilk tutan isim, teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi. Herkesin soyunma odasına girişiyle birlikte Beşiktaş'ta kapılar kapatıldı.

"PUAN KAYIPLARINA ÜZÜLECEK VAKİT YOK"

Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.

Oyuncularından derbiyi hemen unutmalarını isteyen Yalçın, “Bizim bu maçtaki puan kayıplarına üzülecek vaktimiz bile yok. Hemen Karagümrük maçına konsantre olmalıyız. Unutmayın biz kaybedersek rakiplerden biri şampiyon olabilir. Her şey bizim elimizde.” dedi.

"ÜZÜLMEK YOK HEDEFİMİZ BELLİ"

Yarışta hala çok ciddi bir avantaja sahip olduklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Mağlubiyete rağmen yarışta avantajlı olan biziz. Biz artık rakiplerin durumuna bakamayız. Kalan iki maçtan 4 puan çıkartırsak zaten şampiyon oluyoruz. Bu takıma sezonu şampiyonlukla kapatmak yakışır. Yeter ki biz kendimiz gibi oynayalım. Üzülmek yok, hedefimiz belli.” dediği öğrenildi.

48 yaşındaki teknik adamın inancı ve enerjisini gören futbolcular da kendilerine geldi ve hocalarına ligin sonunda şampiyonluk kupasını kaldırma sözü verdi.



