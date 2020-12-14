Sergen Yalçın: VAR kaldırılsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında verilen penaltı kararına isyan etti. Yalçın, "Bence VAR'ı kaldırın. Hakemler hata yapabilir, razıyız" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanla şansını tepti.

Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda hakemin yanlış karar verdiğini belirten siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, VAR'ın kaldırılmasını talep etti.

"VAR KALDIRILSIN"

Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiklerini de vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz olan bitenlere. Lütfen biraz daha dikkat etsin hakemler. Sağlıklı maç yönetsinler. Oyuncular 90 dakika mücadee ediyor. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı bitmesi lazım. Bence VAR'ı kaldırın. Hata yapabilirler. Razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan. Ceza alanı içinde saçmasapan ele çarpıyor, biri birine çarpıyor lap penaltı. Bu yüzden Avrupa'da başarılı olamayız. Anca kendi kendimize böyle burada konuşuruz." şeklinde

NE OLMUŞTU?

Yalçın'ın bahsettiği pozisyonda kornerden gelen top Ghezzal'ın koluna çarpmış ancak hakemin gözünden kaçmıştı.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını göstermişti.