Euro
9.5744
0.75%
Dolar
7.8726
0.39%
Altın
463.87
0.02%
Borsa
1.387
1.17%
Bitcoin
150.376
-0.60%
EXEN Coin
10.76
1.12%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    Sergen Yalçın: VAR kaldırılsın

    Sergen Yalçın: VAR kaldırılsın

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında verilen penaltı kararına isyan etti. Yalçın, "Bence VAR'ı kaldırın. Hakemler hata yapabilir, razıyız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 11:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanla şansını tepti.

    Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda hakemin yanlış karar verdiğini belirten siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, VAR'ın kaldırılmasını talep etti.

    Sergen Yalçın: VAR kaldırılsın #1

    "VAR KALDIRILSIN"

    Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiklerini de vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz olan bitenlere. Lütfen biraz daha dikkat etsin hakemler. Sağlıklı maç yönetsinler. Oyuncular 90 dakika mücadee ediyor. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı bitmesi lazım. Bence VAR'ı kaldırın. Hata yapabilirler. Razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan. Ceza alanı içinde saçmasapan ele çarpıyor, biri birine çarpıyor lap penaltı. Bu yüzden Avrupa'da başarılı olamayız. Anca kendi kendimize böyle burada konuşuruz." şeklinde

    Sergen Yalçın: VAR kaldırılsın #2

    NE OLMUŞTU?

    Yalçın'ın bahsettiği pozisyonda kornerden gelen top Ghezzal'ın koluna çarpmış ancak hakemin gözünden kaçmıştı.

    VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını göstermişti.

    Sergen Yalçın: VAR kaldırılsın #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir