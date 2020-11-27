Sergen Yalçın ve Erol Bulut'tan iddialı sözler

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki teknik adam da kazanacaklarını iddia etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörü de oyuncularıyla bir toplandı yaptı.

"KİMSE BERABERLİĞİ DÜŞÜNMESİN"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, "Geçtiğimiz haftalarda beklenmedik kayıplar yaşadık. Bu kayıpları ancak böylesi kritik maçları kazanarak telafi edebiliriz. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Kimse beraberliği aklından geçirmesin" sözleriyle 3 puan beklentisini öğrencilerine net bir şekilde anlattığı öğrenildi.

"GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Beşiktaş'a 15 yıldır Kadıköy'de yenilmediklerini hatırlatan sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı Erol Bulut ise "Derbi maçları her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş da biz de maçlarımızı kazandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyet için çıkacağız." diyerek yenilmezlik serisini sürdüreceklerini belirtti.