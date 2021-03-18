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    Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un derbi taktiği

    Süper Lig'in en kritik maçlarından bir tanesi, bu hafta sonunda oynanacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbi öncesinde hem Erol Bulut hem de Sergen Yalçın'ın planı hazır.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 10:13
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    Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un derbi taktiği

    Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın da planları şekillenmeye başladı.

    BEŞİKTAŞ KENDİ OYUNUNU OYNAYACAK

    Ligin zirvesinde yer alan ve oynadığı futbolla alkış alan siyah-beyazlılar, derbide her zamanki oyununu oynamak için sahaya çıkacak. Bu sezon baskılı ve golü arayan bir oyun planı benimseyen Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe karşısında da aynı taktiği uygulaması bekleniyor.

    Bu sezon kısıtlı kadroyla iyi işler başaran Yalçın'ın, futbolcularını derbi öncesinde tek tek motive ettiği öğrenildi.

    Sergen Yalçın ve Erol Bulut un derbi taktiği #1

    EROL BULUT'TAN ALANYASPOR MAÇI TAKTİĞİ

    Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe cephesinde ise Alanyaspor'un baskılı oyununu çökertmeyi başaran sisteme dönülüyor.

    Erol Bulut'un topu Beşiktaş'a vereceği belirtilirken, hızlı hücumlarla Welinton ve Vida'yı tek başına yakalamayı hedeflediği ifade edildi.

    İki genç teknik adamın taktik savaşlarına sahne olacak dev derbi, 21 Mart Pazar günü Vodafone Stadyumu'nda oynanacak.

    Sergen Yalçın ve Erol Bulut un derbi taktiği #2

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