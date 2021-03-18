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Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un derbi taktiği

Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un derbi taktiği

Süper Lig'in en kritik maçlarından bir tanesi, bu hafta sonunda oynanacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbi öncesinde hem Erol Bulut hem de Sergen Yalçın'ın planı hazır.