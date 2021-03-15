Sergen Yalçın ve Fatih Terim'den iddialı sözler

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş ile ikinci sıradaki Galatasaray'da şampiyonluk demeçleri verilmeye başlandı.

30 haftası geride kalan Süper Lig'de yavaş yavaş son haftalara girilmeye başlandı.

63 puanla (1 maçı eksik) ligin zirvesinde yer alan siyah-beyazlılar, sezonu çifte kupayla tamamlayı hedefliyor.

Başakşehir'i eleyerek kupada finale yükselmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

"HEDEFİMİZ İKİ KUPAYI DA ALMAK"

Yalçın'ın, “Hem ligde hem de kupada iddialıyız. Tüm planlamamız sezon sonunda iki kupayı birden almak. Bundan dolayı yolumuza etap etap devam edeceğiz. Önce kupada Başakşehir’i yenip final biletini cebimize koyalım, sonrasında Fenerbahçe derbisine daha moralli çıkalım. Bu sezon hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanacağımıza inancım tam. Kenetlenmemizi ve etkili performansımızı sürdürerek istediğimizi alacağız.” dediği belirtildi.

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kayserispor'u 3-0 yenerek 2 maç sonra yeniden kazanan Galatasaray'da da benzer bir inanç hakim.

Maç sonu soyunma odasında öğrencileriyle konuşan Terim'in, "Daha önce geriden gelip şampiyon olduk, yine olacağız." dediği aktarıldı.

Bilindiği gibi iki takım, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın şampiyonluk maçı olması bekleniyor.