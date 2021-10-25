Sergen Yalçın ve Fatih Terim'den samimi görüntü

Beşiktaş - Galatasaray derbisinden önce teknik direktörler Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in samimi anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Maç öncesinde Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın samimi görüntüsü ise geceye damgasını vurdu.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde gergin geçen derbilerin ardından iki takımın teknik direktörünün samimiyeti dikkat çekerken söz konusu fotoğraf sosyal medyada da "Çok güzel hareketler bunlar" yorumlarına neden oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)