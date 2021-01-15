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    Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in kadroları şekilleniyor

    Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in kadroları şekilleniyor

    Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi, iki takımın teknik direktörü de derbide sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 09:59
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren ev sahibi Beşiktaş'ta kart cezalısı Welinton derbide forma giyemeyecek.

    MONTERO MU NECİP Mİ?

    Brezilyalı stoper dışında herhangi bir eksiği bulunmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Montero ile Necip Uysal arasında kaldığı öğrenildi.

    Rizespor ile oynanan kupa maçında iyi bir performans sergileyen İspanyol stoperin 1 adım önde olduğu belirtildi.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Montero (Necip), Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Sergen Yalçın ve Fatih Terim in kadroları şekilleniyor #1

    FALCAO, OMAR VE MUSLERA YOK

    Konuk ekip Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan Falcao ve Omar ile, henüz takımla idmanlara yeni başlayan Muslera maçta forma giyemeyecek.

    Sakatlıktan yeni çıkan Feghouli'nin ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

    Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Oğulcan (Feghouli), Diagne.

    Sergen Yalçın ve Fatih Terim in kadroları şekilleniyor #2

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