Sergen Yalçın ve Vida'nın yumruklaştığı iddiası yalanlandı

Konyaspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasında kavga ettikleri ileri sürülen Sergen Yalçın ve Domagoj Vida için Beşiktaş yönetiminden üst üste yalanlamalar geldi.

Konyaspor deplasmanında ağır bir yenilgi alarak rakibine 4-1 yenilen Beşiktaş'ta moraller bir hayli düştü.

Siyah-beyazlılarda maç sonunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Maç sonunda soyunma odasında Sergen Yalçın ve Domagoj Vida'nın yumruklaşmaya kadar giden bir kavga ettiği iddiaları sonrası yönetimden de yalanlama geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve yönetimden bazı isimler ise bu olayın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SERGEN YALÇIN KİMSEYLE KONUŞMADI

Oynanan kötü futbolun ardından radikal kararlar vermesi beklenen Sergen Yalçın'ın soyunma odasında sessiz kaldığı ve futbolcularla konuşmadığı öğrenildi. Lens ve Umut Nayir'i takımda düşünmeyen ve kadroya almayan Sergen Hoca'nın yeni kararlar alması da bekleniyor.

VIDA SAHANIN EN KÖTÜSÜYDÜ

Yenilen 4 golde de bariz hatası olan Domagoj Vida, Beşiktaş'taki en kötü oyununu oynayarak hayal kırıklığı yarattı. Hırvat stoperin kendi kalesine attığı bir gol de pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.